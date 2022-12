Encuentran dos excursionistas muertas por congelación en Sierra Nevada

En Granada han aparecido los cadáveres de dos mujeres de 55 y 57 años, ambas de origen húngaro. Ha hallado a las víctimas en las inmediaciones del albergue universitario del paraje Hoya de la Mora, en el entorno de Sierra Nevada. Las excursionistas tenían signos de congelación y no hay indicios de violencia, por lo que todo apunta a que murieron por las bajas temperaturas.

La Benemérita se ha hecho cargo de la investigación, después de que una persona avisara en la tarde de este pasado lunes, sobre las 14:00 horas, de que había encontrado dos cuerpos que aparentemente podían corresponder a los de dos mujeres fallecidas.

Los agentes del Instituto Armado se desplazaron al lugar y, avisados los servicios médicos, certificaron que las dos personas habían muerto, sin que hubiera indicios de muerte violenta pero sí signos de congelación. El protocolo judicial ha quedado activado.

Además, no consta que las mujeres residan en España y se investiga si se encontraban practicando turismo o senderismo. Aunque será la autopsia la que determine más detalles de la muerte de estas dos mujeres, al no haber indicios de violencia, las pesquisas no se dirigen de momento contra ninguna tercera persona, y cabe la hipótesis de que se hubieran perdido en la zona e intentado refugiarse en el albergue

Aviso previo

Investigación

Según han confirmado fuentes policiales, fue una persona que caminaba por la zona quien dio aviso a las fuerzas de seguridad este lunes en torno a las 14:00 horas, momento en el que encontró los dos cuerpos sin vida en las cercanías del Albergue Universitario de la montaña granadina. Por el momento, tampoco se conoce con exactitud qué hacían las fallecidas en esa zona, o si hacían turismo o senderismo en el entorno, dado que no consta su residencia en España ni se había denunciado su desaparición por ningún canal oficial. La investigación no se sigue en principio contra ninguna tercera persona que pudiera estar implicada en este hecho, y cabe la hipótesis de que se hubieran perdido en la zona, tras lo que habrían intentado refugiarse en el albergue juvenil.

Las personas a las que la Guardia Civil auxilia habitualmente carecen de guía titulado que les acompañe y no suelen estar federadas. Estas decidieron realizar alguna actividad en la montaña, desconociendo los riesgos que puede tener o el equipo y la preparación necesarias para llevarla a cabo, por lo que quedaron en una situación vulnerable que hacía urgente acudir en su ayuda. Todo apunta a que esto fue lo que sucedió con las mujeres húngaras.