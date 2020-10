¿Habrá otro estado de alarma en Madrid en el puente de noviembre?

Madrid y ocho municipios más de la Comunidad de Madrid tienen un confinamiento perimetral tras decretarse el estado de alarma el 9 de octubre y, de momento, finalizará este sábado 24 de octubre. No obstante, no descartan nuevas restricciones y el puente de Todos los Santos, 1 de noviembre, está al caer.

Tanto Gobierno central como regional barajan las diferentes opciones para que el sábado 24 haya una alternativa antes que la ampliación del estado de alarma.

Dicho estado de alarma se decretó tras la alta incidencia de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en cada una de los nueve municipios, que son: Madrid, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas y Torrejón de Ardoz.

Sobre si una ampliación del estado de alarma debe ser votada en el Congreso, la respuesta es que si el Gobierno no lo lleva esta semana a la cámara podría optar a publicar un nuevo decreto amparándose en los datos epidemiológicos de la Comunidad de Madrid. Esto se llevaría a cabo tras convocar un Consejo de Ministros Extraordinario.

¿Se baraja un nuevo estado de alarma en Madrid?

El Gobierno no contempla prorrogar el estado de alarma en los nueve municipios de la Comunidad de Madrid, según señalaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa. No obstante, el Partido Popular señala no descarta un nuevo decreto, tal y como indicaba Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, que señala que "cualquier cosa" es posible.

Si se decretara un nuevo estado de alarma afectaría al puente de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y también quedaría en vilo el puente de la Almudena, el 9 del mismo mes.

Alternativa al estado de alarma

El Gobierno regional apuesta por seguir con las medidas que habían aplicado antes del estado de alarma, confinamientos por zonas básicas de salud en la Comunidad de Madrid. Como las implementadas en Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada, Collado Villalba, Humanes, Villa del Prado o San Sebastián de los Reyes, zonas fuera del estado de alarma.

"En estos momentos en Madrid no podemos ser optimistas, la situación es de gravedad, estamos en una incidencia elevada de coronavirus, pero es cierto que estamos en una situación de disminución, de bajada", ha indicado el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. Y ha añadido que habría que "persistir en las medidas que estábamos aplicando hasta el momento".