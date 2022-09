La Guardia Civil tira de Tamara Falcó para un vídeo de Tiktok

En estos últimos días, la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la pedida de mano ha sido uno de los temas más sonados. Las declaraciones de la hija de Isabel Preysler en estos días, donde confirmaba la infidelidad de su por entonces pareja, se han hecho virales en redes sociales. Tanto que la propia Guardia Civil ha decidido tirar de ella para un vídeo de Tiktok.

La publicación de la Benemérita, publicada este jueves, acumula ya más de medio millón de reproducciones y casi 37.000 'me gusta'. En ella, los encargados de las redes sociales instan a la ciudadanía, especialmente al público más joven de la conocida aplicación de vídeos, a no usar el teléfono móvil al volante.

"Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como esto sea verdad, aquí se acaba todo", dice el audio de Tamara Falcó que la Guardia Civil ha usado mientras aparece un ciudadano al frente del volante mientras habla por teléfono móvil. En los sillones traseros del vehículo, por sorpresa, aparecen dos agentes que acaban requisándole el dispositivo electrónico al tiempo que suena el "aquí se acaba todo".

Con este vídeo, la Guardia Civil ha querido poner sobre la mesa este delito vial, cometido por cientos de españoles a diario, y la tolerancia cero por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante él, haciendo uso de uno de los temas más virales de esta semana para captar la atención de los más jóvenes: la ruptura de la pareja que no ha pasado desapercibida y que ha hecho que muchos famosos se posicionen del lado de la marquesa de Griñón tras la infidelidad confirmada por ella misma.

