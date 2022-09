TikTok implementa el botón de 'no me gusta' para los comentarios

Las redes sociales forman parte de nuestra vida diaria y ocupa gran parte de nuestro tiempo. Por ello, los desarrolladores, poco a poco, van añadiendo cambios para mejorar estas plataformas en términos de seguridad, accesibilidad, comodidad y otros muchos aspectos. El último de ellos lo ha llevado a cabo TikTok y es el de añadir el botón 'no me gusta' para los comentarios.

Llega el 'no me gusta' a TikTok

A pesar de que pueda parecer algo irrelevante, la realidad es que, bien usada, puede ser una herramienta muy útil de moderación de los comentarios, de tal manera que se podrá relegar aquellos que falten el respeto o sean inapropiados, dejando visibles aquellos que sí sean positivos.

Este nuevo botón de 'no me gusta' estará disponible para todos los usuarios de la popular red social y ayudará a todas las comunidades a combatir todas las oleadas de bots, spam, troleos o discursos de odio. Esto es algo que está muy presente en otras redes como Instagram o Twitter, cuya compra paralizó Elon Musk, precisamente por los bots.

Tal y como se puede leer en 'Engadget', los usuarios podrán mostrar su desagrado con un comentario pulsando el botón con el pulgar hacia abajo, con la posibilidad de deshacer la acción. Eso sí, la cantidad de 'no me gusta' no será visible, con la única idea de evitar el ciberacoso o ataques organizados.

Buenos resultados

Este nuevo botón llega tras haberse probado durante varios meses, dejando resultados esperanzadores. Concretamente, TikTok asegura que la eliminación de comentarios de acoso ha mejorado en un 14,7%, así como un 16,2% en aquellos que emplean un extremismo violento. De la misma manera, los comentarios de odio y de suicidio o autolesiones han visto mejorada su moderación en un 10,9% y un 7,7%, respectivamente.

Así pues, TikTok sigue los pasos de otras plataformas, como YouTube, en su intento de lograr eliminar la toxicidad y el spam, para poder disfrutar de unas redes sociales limpias y agradables.