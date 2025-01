La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar el cuerpo sin vida de un varón que fue encontrado flotando en el mar

Una llamada en la que alguien aseguraba que había visto un bulto flotando en el mar y que parecía ser el cuerpo de una persona, hizo saltar las alarmas. Hasta la zona se desplazó el Grupo Especial deActividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, con el apoyo de una embarcación de Salvamento Marítimo se pudo proceder al rescate del cuerpo. Pocas pistas se tiene de este hallazgo, solo que el cuerpo pertenece a un varón de unos 30 o 40 años de edad, llevaba un pantalón vaquero negro y un colgante en el cuello.

El colgante es bastante significativo, es la figura de un elefante. Por eso, los agentes del Equipo de Homicidios y Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil han decidido pedir la colaboración ciudadana, haciendo pública la fotografía con la imagen de ese colgante. Donde se aprecia la pequeña figura de un elefante, con bordes plateados y de color beige. La cadena es de cuero negro y unas cuentas blancas. Casi dos meses llevan los agentes de la Guardia Civil intentando identificar el cuerpo, pero su identidad sigue siendo una incógnita.

No hay pruebas concluyentes

Se le ha realizado la autopsia y los análisis forenses, pero no han arrojado pruebas concluyentes debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo de la víctima. Tampoco han hallado ninguna prueba que arroje algún indicio de criminalidad. El cuerpo no presenta signos de violencia. Los agentes no han logrado esclarecer ni la procedencia ni la nacionalidad de la víctima. No lleva tatuajes, ni ninguna prótesis. "Se insta a cualquier persona que pueda aportar información relevante a que se ponga en contacto con las autoridades competentes para asistir a la resolución de este caso", solicita la Guardia Civil. En caso de disponer de alguna información, puede llamar al 062 para comunicarla.

