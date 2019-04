Miles de personas exigen que se restablezcan los trenes en Granada tras año y medio aislados

Varios miles de personas, unas 3.000 según estimaciones de la Policía Nacional y 7.000 según fuentes municipales, se han manifestado contra el aislamiento ferroviario que sufre Granada desde hace más de 500 días y para exigir que el AVE llegue cuanto antes y soterrado a la ciudad.

La marcha, convocada por los colectivos sociales Marea Amarilla y Granada en Marcha y apoyada por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, ha partido al mediodía desde la Avenida de Andaluces, donde su ubica la estación de trenes en esta capital andaluza, y ha concluido a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la céntrica Gran Vía de Colón.

La manifestación, a la que se han sumado numerosos colectivos como "Ave sí, pero no así" del municipio de Loja, Salvemos La Vega y representantes de partidos como PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, junto a organizaciones sindicales, empresariales y de comerciantes, iba encabezaba por un AVE hecho de cartón piedra.

En los laterales de la cabecera de este particular tren podía leerse "Fomento, deharse d'pollas" y "No a Granada dividida", y se recordaba que 70.000 vecinos pueden quedar aislados por el muro de la alta velocidad si las vías no quedan soterradas al entrar a Granada.

El alcalde de esta ciudad andaluza, Francisco Cuenca (PSOE), ha indicado que la respuesta de esta convocatoria ciudadana demuestra que Granada, con una voz "unánime", no está dispuesta a seguir sufriendo el aislamiento y la falta de respeto ante una situación "insufrible".

"Granada está clamando por su presente y su futuro. Esta es la primera de las muchas movilizaciones que tendremos, iremos elevando el tono y nos plantaremos en Madrid si hace falta", ha declarado a los periodistas el regidor, que ha vuelto a exigir al Ministerio de Fomento que concrete e informe de forma precisa sobre sus planes ferroviarios.

Cuenca ha lamentado que Granada acumule ya 529 días sin conexiones ferroviarias y ha pedido que se recuperen "de forma inmediata" las conexiones con Madrid y Barcelona a través de Moreda y que el Ministerio se comprometa "en tiempo y en inversión" a soterrar el AVE en su entrada a la ciudad.

Asimismo, ha destacado el frente común que, desde ahora, ejercerá Granada junto a Jaén y Almería contra su desconexión ferroviaria y ha avanzado que la próxima semana se pondrá en marcha una comisión que defina las cuestiones que une en su reivindicación a esta zona de Andalucía.

En la manifestación también ha participado Miguel Ríos, quien ha lamentado que Granada "se regodee siendo machacada" y que, habitualmente, la gente no haya salido a reivindicar sus derechos a pesar de ser una ciudad que arrastra un "déficit muy importante" en materia de infraestructuras.