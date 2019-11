Graban una agresión racista y machista en un autobús de Madrid

Una pasajera ha grabado una agresión racista que ha tenido lugar en un autobús de la línea 77 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

La agresión, según recoge la plataforma 'Es Racismo', tuvo lugar el pasado 31 de octubre. Allí, un chico identificado como Arturo según sus acompañantes, golpeó a una joven latinoamericana tras una discusión.

Tal y como recoge 'Es Racismo' en su web, la joven estaba sentada en un asiento cuando se subieron dos chicos y una chica. En ese momento, según se puede ver en el vídeo el agresor le dice a la víctima que se quiere sentar donde está ella y le espeta: "No te pego porque eres mujer".

La mujer, enfadada, le responde diciendo "ya te faltaría que me toques" a lo que el agresor espeta: "Tú sí me has tocado a mí, eso sí que es igualdad".

Cuando parecía que la discusión podía quedarse ahí porque la mujer se levanta para bajarse del autobús, el agresor comienza a lanzar gritos racistas como "vete a tu país", tras lo cual la persigue y le da un fuerte golpe por la espalda y una patada.

Entonces los acompañantes del agresor se levantan para frenarle pero la mujer abandona el autobús y la grabación se detiene.