El gobierno encuentra 150.000 tarjetas sanitarias que se utilizarían con uso fraudulento

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha anunciado que se han enontrado 150.000 tarjetas sanitarias pertenecientes a personas fallecidas y que podían haberse utilizado para un uso fraudulento, al ser utilizadas para obtener medicamentos gratuitos. Según la secretaria de Sanidad, se ha producido una disminución del número de recetas de entre el 15 y el 20%, lo que supone también un impacto en la reducción de la facturación.

Farjas ha pedido "la colaboración de los médicos para que no prescriban los medicamentos que no necesita el paciente, y la del farmacéutico para que no dispense fármacos innecesarios e invite al usuario a que vaya a recoger la medicación dos o tres días antes de que se le acabe"

Según datos de Sanidad se malgastan 1.100 millones de euros por la acumulación del 10% de medicamentos que no se usan. Para los pensionistas ha tenido unas palabras de tranquilidad, lo que se ha traducido en recomendar que no compre más medicinas de las necesarias y que "el reembolso se hará automáticamente desde los servicios de salud, sin que el paciente tenga que realizar ninguna solicitud"

El cruce de las bases de datos entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Hacienda, tal y como ha recordado Farjas, ha permitido también que aflore otro fraude, el que cometían 800.000 titulares de tarjeta que constaban como beneficiarios, cuando en realidad no estaban dados de alta en la Seguridad Social.