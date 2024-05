"La gente quedó contenta, yo creo que es un medio de evangelización": Un sacerdote sancionado tras bendecir a una pareja gay en su parroquia

Un párroco ha desatado la polémica después de haber oficiado lo que en primer momento se calificó como la 'primera boda gay' de España dentro de una iglesia. Los hechos que involucran a una pareja homosexual han tenido lugar en la parroquia de Belén, en la localidad de Miajadas, Cáceres. La diócesis de Plasencia ya se ha apresurado en desmentir que el evento fuera una boda. Afirma que se ha tratado de una 'bendición', aunque "las formas (...) contravinieron claramente lo dispuesto".

Enrique Gómez es el sacerdote que se encuentra en el centro de la polémica, y se ha querido pronunciar al respecto en declaraciones a Espejo Público, destacando que "la gente quedó contenta" (...) "no ha habido mala intención de ninguna clase". Gómez confirma que se ha tratado de una "celebración", aunque reconoce haber "fallado a lo mejor en algunas normas" en la misma línea que la Diócesis. Pese a todo, el párroco pone en valor la función "evangelizadora" de estas bendiciones, que consideran que permiten "dar una respuesta como iglesia a las parejas homosexuales, lesbianas, etc. y esa fue la razón". Otros asistentes al evento celebrado dentro de la parroquia de Belén también han aclarado que no se trató de ninguna boda, sino de una "bendición", ya que de hecho la pareja ya habría contraído matrimonio en los juzgados.

La diócesis afirma que se han adoptado "medidas canónicas pertinentes"

La diócesis de Plasencia publicó un comunicado oficial este martes ante el revuelo creado, en el que explican: "Debemos matizar que en ningún momento se trató de una boda, ni hubo intención expresa de simular sacramento. Las formas, no obstante, contravinieron claramente lo dispuesto por la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (...) algo que no podemos aprobar".

De igual manera, desde el órgano eclesiástico declaran "se adoptaron las medidas canónicas pertinentes", aunque no proporcionan más detalles de las mismas. Para finalizar, afirman que no niegan "el valor de estas bendiciones" pero piden que se lleven a cabo "en el contexto y forma marcados por ella".

El papa Francisco permite la bendición de las parejas homosexuales

Fue en diciembre de 2023 cuando el papa Francisco aprobó la 'Fiducia supplicans', un documento doctrinal que permite la bendición de parejas entre personas del mismo sexo, así como a otras "irregulares", siempre y cuando no tengan nada que ver con la ceremonia del matrimonio, como informó el portal oficial del Vaticano, 'Vatican News'.

De esta manera, en la declaración se detalla que ante una pareja "irregular", los sacerdotes tendrán la posibilidad de bendecirla sin que este gesto incluya elementos ni remotamente similares a los de un rito matrimonial. En este sentido, el escrito profundiza en el sentido de las bendiciones y distingue entre las rituales y las litúrgicas. Así, clasifica las espontáneas como más propias de la devoción popular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com