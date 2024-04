Dimite el concejal del PP acusado de tener sexo en una iglesia en Semana Santa en Elche

El concejal del Partido Popular en Elche, José Navarro, ha renunciado a su puesto tras el escándalo que ha sacudido la localidad. Así lo ha podido confirmar Antena 3 Noticias. Fue acusado de tener sexo debajo de un trono de Semana Santa en el interior de la iglesia. Testigos aseguraron que el ahora exconcejal de Deportes y Policía habría accedido a la iglesia acompañado de una mujer mientras varios cofrades realizaban las tareas de preparación de los palios y los pasos para salir en procesión.

Navarro emitió un comunicado desmintiendo haber mantenido relaciones sexuales bajo el paso, pero afirmó haber visitado la iglesia "bajo los efectos del alcohol". La cofradía a la que pertenece estaba estudiando expulsarle tras conocer esta información. En Elche denunciaron que ocurrió debajo de uno de los pasos "mas adorados de la ciudad". Los presentes -según 'El Plural'- aseguraron que vieron al concejal, "que parece ser que iba con dos copas de más". Comenzó a "enrollarse" con la mujer delante de los parroquianos y después se metió debajo de uno de los tronos.

José Navarro presentó además su baja en la cofradía del Santísimo Cristo de La Columna por estas acusaciones. En un comunicado anunció haber interpuesto denuncia en el juzgado contra aquellos que difundan el rumor de que mantuvo relaciones sexuales en la iglesia. Reconoció haber tenido un "comportamiento fuera de lugar" debido a los efectos del alcohol y pidió perdón a la cofradía, a su familia y compañeros de corporación por todo el revuelo.

"Esta mañana he presentado mi renuncia al acta de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Presento mi renuncia y dejo mi acta por motivos personales, por proteger a mi familia ante las informaciones aparecidas estos días, por respeto a mi hermandad de Semana Santa y a mis compañeros del Gobierno Municipal, en el que he desarrollado mi trabajo en los últimos 8 meses como concejal de las áreas de Deportes y Recursos Humanos", ha explicado en un comunicado.

Navarro asegura que "se ha cometido una difamación contra mi persona y me reservo el derecho de ampliar las acciones legales que he interpuesto. Quiero agradecer a mi mujer, a toda mi familia, a los funcionarios del Ayuntamiento de Elche y mis compañeros del Gobierno municipal la ayuda y el apoyo prestado en los últimos meses y en estos días tan complicados para mí, personalmente".

"Comportamiento fuera de lugar"

"Quiero pedir perdón a mi familia, a mi cofradía, a mis compañeros de corporación y a todos aquellos que me conocen por mi comportamiento fuera de lugar ese día en el interior de la iglesia, a la que acudí con un grupo de amigos y procedente de una cena de celebración, bajo los efectos del alcohol. Pero en ningún caso cometí los actos que se me achacan. He expresado mi arrepentimiento ante los responsables de la iglesia y de la cofradía, de la que me he dado de baja por no manchar su nombre", puntualizó en la nota el ahora exconcejal popular.

"Quiero desvincular totalmente de mi comportamiento al Alcalde de Elche y al equipo de gobierno municipal a los que pido disculpas sinceras de corazón. El Alcalde ha reprobado y censurado mi comportamiento y me pidió que me disculpara con el párroco y la hermandad", sentenció. Era concejal de Elche, lugar donde el alcalde es Pablo Ruz del PP, que gobierna en coalición con Vox. Desde el Grupo Municipal Socialista de Elche pidieron a Navarro que dejase el acta de concejal del Ayuntamiento o que el alcalde lo cesase o retirase las competencias.

La cofradía aseguró que "vieron cómo entró, lo conocían y vieron cómo se metía debajo del paso, estuvieron media hora, y cuando salieron él iba despeinado y la mujer iba bajándose la falda. A parte, los compañeros intentaron que saliesen, pero no salían".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com