El Gobierno lanza un plan para indemnizar y reconocer a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

El Gobierno ha aprobado el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros. Uno de los objetivos de este plan es que la Iglesia 'indemnice' a las víctimas de abusos sexuales.

El plan anunciado por Bolaños incluye un acto público de reconocimiento a las víctimas y también indemnizaciones económicas para ellos. Y además, en estos casos la responsabilidad civil no prescribe. Es decir, las víctimas cobrarán independientemente de la fecha en la que se produjo el abuso. El Estado se ha reunido con la Iglesia para que sufrague los gastos y garantiza que las víctimas recibirán el dinero.

"Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales", ha relatado el ministro Bolaños.

Este plan estará vigente entre 2024 y 2027 y contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje. Desde el Ejecutivo tienen previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. "Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos", ha señalado el ministro de Justicia.

Ha matizado que esta reparación simbólica "por sí misma no basta" e que irá acompañada con una reparación material "adecuada" y "suficiente" en términos económicos para las víctimas de los abusos. Se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no existen pruebas.

"Adoptaremos medidas para por ejemplo ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban", ha asegurado un Bolaños también ha remarcado que el Ejecutivo quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.

La Conferencia Episcopal se había negado hasta ahora a participar en un plan de reparación estatal si éste no se ampliaba a todas las víctimas de pederastia, no sólo las de la Iglesia. Se encuentra desarrollando su propio plan para aquellos casos que hayan prescrito. Bolaños ha revelado que la semana pasada se reunió con su nuevo presidente y el secretario general. Trasladaron a Bolaños que "la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar".

