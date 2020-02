Un funcionario de Alicante lleva 15 años uniendo bajas laborales con vacaciones

Todo se remonta al año 2003, es entonces cuando un funcionario del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo en Alicante comienza a enlazar bajas laborales con vacaciones hasta el momento actual. Quince años en los que la Diputación de Alicante le ha pagado religiosamente su sueldo de auxiliar de enfermería.

Según informa el diario diarioinformacion.com la persona en cuestión repite periódicamente la misma actuación: después de que un médico le firma un parte de baja, el funcionario agota el tiempo máximo de baja hasta que la Seguridad Social le comunica que ha de reincorporarse y entonces al volver al trabajo pide las vacaciones que no ha disfrutado y vuelta a empezar presentando otra baja.

La Seguridad Social, al parecer, no considera que esté en una situación de incapacidad y según informa este medio el diputado de Personal, Alejandro Morant la culpa: "Si no es apto para trabajar, que le den una incapacidad, pero como la Seguridad Social no paga el sueldo, que lo hace la Diputación, se desentienden".

Según relata diarioinformacion.com el afectado considera que es "duro" que le hagan trabajar entre baja y baja. Se da además la circunstancia de que no hay ninguna mutua que controle su situación ya que en 1991 se acordó que los funcionarios con plaza anterior a este año quedaban fuera de dicho control por parte de la mutua. Por lo que desde la Diputación se dice que actúa bajo la legalidad.