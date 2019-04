Fran Rivera, sobre el Defensor del Menor andaluz: "Ha demostrado que no sirve absolutamente para nada"

Fran Rivera ha acudido este jueves por la mañana a declarar ante al Fiscalía de Sevilla por la polémica foto que subió a las redes sociales en la que se le veía toreando con su hija en brazos.

El diestro, a la salida de la Fiscalía, ha dicho a los medios que el fiscal, tras ver la foto, le ha preguntado cuántos años de profesional lleva toreando para comprobar la capacidad o no de Rivera. Él ha explicado que empezó con 17 años, y ahora tiene 42: "He toreado más de 1.500 corridas y estoy totalmente capacitado para saber dónde, cuándo y con qué becerrita, que era de dos años y no más de 120 kilos".

Afirma que el fiscal "no ha contemplado riesgo ninguno para la menor" y en su opinión lo único que hay es "mucho escándalo, ruido y televisiones".

Ha querido explicar que colgó la foto en las redes porque quería compartirlo con la gente que le quiere por el recuerdo "tan maravilloso" que vivió él con su padre. "Es algo tan especial que quería vivirlo con mi hija, y compartirlo con la gente que me sigue en redes y que me quiere".

Sostiene que no se esperaba toda esta polémica y que tendrá más cuidado en las redes a partir de ahora.

Ha reiterado que todo lo montando "es absurdo", ya que "el entorno, el momento, el sitio... no se me ocurre ir a torear a Sevilla" y afirma que corre más riesgo su hija con él cuando la lleva en la mochilita delantera que se puede tropezar caminando por la calle que "toreando ese día, esa vaca, en ese momento".

Ha dicho, señalando a una periodista, que si lo hace ella, sería una "inconsciencia", pero "lo hago yo que sé cómo lo hago, cuándo lo tengo que hacer, y profesionalmente en un estado perfecto de prepapración física para torear". En su opinión "el animal no es imprevisible", y menos ese, que era pequeño y si "me da, se cae".

Por último, sobre el Defensor del Menor ha dicho que "tiene que trabajar de verdad y luchar por el bien de muchos menores", y ha explicado que hay muchos niños sin escolarizar en Sevilla, y el otro día uno se suicidó, y ha asegurado que sólo quería "ponerse su medalla, su foto, y decir 'yo sirvo para algo', pero no, usted no sirve para nada, está demostrando que no sirve absolutamente para nada".