La Fiscalía de Barcelona denuncia a Ryanair por la agresión racista

El Ayuntamiento de Barcelona afirmó horas después de la agresión verbal racista a una mujer negra en un avión de Ryanair que denunciaría ante la fiscalía el suceso. Hoy el servicio contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona ha declarado que ha abierto diligencias de investigación.

Los hechos se produjeron el pasado 29 de octubre en un vuelo de la compañía lowcost, Ryanair, entre el aeropuerto de El Prat de Barcelona a Londres. Un hombre arremetía contra otra pasajera por el simple hecho de ser negra, llamándola "negra fea bastarda" o "no me hables en un idioma extranjero, vaca fea estúpida". El hombre la amenazaba diciéndola "si no te vas a otro asiento, yo te pondré en otro asiento".

Aún que otro pasajero testigo de los hechos acudió al piloto para relatarle los hechos, no le expulsaron del avión y a quien se cambió de asiento fue a la mujer, lo que generó una gran indignación en la redes sociales y múltiples críticas hacia Ryanair.