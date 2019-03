La Fiscalía pide bloquear el auto que podría dejar en libertad a Gao Ping

La Fiscalía ha presentado un incidente de nulidad del auto en el que la Audiencia Nacional declaró ilegal la prórroga de la detención aplicada por el juez Fernando Andreu a uno de los arrestados en la operación Emperador, por el que puede ser excarcelada la cúpula de la mafia china liderada por Gao Ping. En un escrito remitido a la sección tercera de la sala de lo penal, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa piden que este incidente, que presentan por "falta de motivación tanto respecto de la causa de nulidad, de la relación de causalidad como del precepto legal aplicado" para ordenar la excarcelación del miembro de la red Kay Yang, sea resuelto por el pleno, compuesto por 19 magistrados.

Según los fiscales, la sala no menciona "ni causa concreta, ni artículo ni precepto" en los que basar la "nulidad absoluta e insubsanable" de la resolución por la que Andreu ordenó, el pasado 20 de octubre, el ingreso en prisión incondicional del arrestado. Precisan así que los magistrados no han explicado por qué el exceso del plazo de la detención, criterio que no comparten, supone una causa de nulidad de dicho auto.

Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que un delincuente ha quedado en libertad por un error en el proceso judicial. Si echamos la vista atrás encontramos casos parecidos. La mayoría de los fallos se producen por no respetar los plazos de tiempo que marca la justicia.

En enero de 2008, Santiago del Valle asesina a la niña Mari Luz. La familia de la pequeña se indigna al conocer que el pederasta llevaba 6 años eludiendo la cárcel. Una cadena de errores judiciales cometidos por el Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla permitieron que el acusado continuara en libertad. Una secretaria judicial no había ejecutado la sentencia de condena.

Otro caso es el productor José Luis Moreno que sufrió un robo en su vivienda y fue brutalmente agredido por una banda albanokosovar. Uno de los atacantes,Bushi Astrit, fue detenido y declaro en los juzgados. el magistrado decidió ponerle en libertad a pesar de tener cerca de una veintena de causas abiertas en España . Dos años más tarde fue detenido en Albania.

En 2007 Un jurado popular declaró culpable de asesinato al guardia civil Jaime Máiz Sanmartín por matar a su novia. La juez que instruía el caso tardó demasiado en solicitar la prisión preventiva. La Audiencia de Pontevedra tuvo que escarcelarlo.