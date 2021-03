Fernando Simón reconoce que produce "incongruencias difíciles de explicar" que los extranjeros puedan venir a España mientras las CCAA están cerradas

Este miércoles los españoles sabrán si se cierran todas las comunidades autónomas en Semana Santa para evitar que se disparen los casos de coronavirus. Sin embargo, no se habla de cerrar las fronteras ni los aeropuertos. Eso podría suponer que un extranjero tendría la posibilidad de tomarse sus vacaciones de semana santa, por ejemplo, en Canarias, pero no pudiera hacerlo ningún español que no viva en Canarias.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido que produce "incongruencias difíciles de explicar" que los extranjeros puedan venir a España pero los ciudadanos españoles no puedan moverse entre comunidades.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha recordado que la llegada de extranjeros, en cualquier caso, "está sujeta a restricciones importantes", como la necesidad de realizarse una prueba diagnóstica para poder entrar en el territorio español.

La incidencia acumulada sigue su constante descenso

La incidencia acumulada a 14 días continúa su constante descenso y se sitúa este lunes en 142,24 casos por cada cien mil habitantes, mientras que los nuevos contagios ascendieron este fin de semana a 11.968 y la pandemia sumó 298 muertes más.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la presión en las UCI también desciende, pero a un ritmo menor, y se sitúa en 24,27 por ciento, con 2.471 pacientes covid ingresados en estas unidades y 9.761 en el conjunto del sistema hospitalario, donde la presión baja unas décimas, hasta el 6,81%. El número total de contagiados en España es de 3.160.970 y el de fallecidos provocados por el coronavirus de 71.436.

Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con una incidencia acumulada más elevada, 236, seguida de Asturias, con 190 casos, el País Vasco, con 186, Cataluña, con 185 casos, y Aragón, con 162, lo que supone que hay cinco comunidades por encima de la media.