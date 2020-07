Fernando Simón niega que España sufra una segunda ola de coronavirus: "Estos brotes, ahora mismo, representan brotes"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado que en España se esté produciendo una segunda ola de casos de coronavirus, a pesar de los nuevos contagios registrados este jueves, que han vuelto a superar el millar de casos al igual que el pasado miércoles: "Estos brotes, ahora mismo, representan brotes. Por lo tanto, el hablar de que estos brotes representan más que esos brotes, creo que ahora mismo no es sensato porque no hay ninguna evidencia de que representen otra cosa", ha asegurado.

Durante la rueda de prensa de este jueves para notificar los últimos datos de la pandemia en nuestro país, Simón ha afirmado que los datos que se están registrando en este momento no son comparables a los de marzo y abril: "Estamos notificando y detectando muchísimo más de lo que se detecta previamente. Pero la situación ahora mismo en España no es, en absoluto, comparable a lo que se vivió en marzo y abril", ha explicado. "¿Si pueden venir nuevas olas más adelante? No lo sé ¿Si esto lo es? Desde luego, no lo parece. Si lo fuera, estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora", ha añadido.

Además, Fernando Simón ha explicado cuál tendría que ser la situación epidemiológica en España para que se considerase que estamos ante una segunda ola: "No hay definición exacta, ni aquí ni en ningún sitio. Lo que más podemos llegar a definir como una segunda ola sería el momento en el que tuviéramos una transmisión comunitaria descontrolada amplia", ha explicado.