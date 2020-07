Feijóo critica la ausencia de Torra y pide que no se confunda una nación descentralizada con descoordinada

El Presidente de la Xunta de Galicia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la gestión de la crisis del coronavirus en estos momentos es"confusa": "Hemos pasado de un mando único a todo lo contrario".

Por tanto, ha pedido pedido mayor coordinación y una toma de decisiones conjuntas para controlar la crisis del coronavirus: "Necesitamos que el Gobierno siga formando parte de las soluciones de los problemas que afectan a todos los ciudadanos españoles. Una cosa es que España sea una nación descentralizada y otra es que sea una nación descoordinada", ha asegurado. Además, ha considerado que debe haber una "respuesta conjunta" para atajar los problemas sanitarios, jurídicos y económicos derivados de la crisis del coronavirus.

También, ha criticado la ausencia del Presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la Conferencia de Presidentes: "Quiero dejar constancia de que nos hubiese gustado que estuviesen todos los presidentes autonómicos, lamentablemente no ha podido ser. No hay razones que justifiquen que no estén los 17 presidentes autonómicos en un momento transcendental para nuestro país", ha asegurado.

Feijóo ha solicitado al Gobierno unas normas jurídicas que faciliten el confinamiento: "No podemos gestionar la salud publica sin unas normas jurídicas que faciliten el confinamiento, que garanticen que una persona con covid tenga la obligación de permanecer en sus casos. Y que nos faciliten la posibilidad de obligar a las personas que deben de estar en cuarentena. Las comunidades autónomas no tenemos herramientas jurídicas".

Ayuso critica el "déficit a la carta" otorgado al País Vasco

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "no estamos de acuerdo con este déficit a la carta que hoy se ha visto en el caso del País Vasco": "Siendo socios del Gobierno de Sánchez, tensionan una conferencia de presidentes para obtener una serie de prebendas que nos crea unas desigualdades enormes entre comunidades. No todas nos vamos a poder endeudar de la misma manera, no todas vamos a poder tener el mismo déficit", ha afirmado.

Además, Ayuso ha afirmado que cree que el 50% de los fondos europeos "deberíamos gestionarlos nosotros porque tenemos las competencias en materia sanitaria o educativa": "Hemos llegado aquí y estaba todo repartido", ha asegurado.

López Miras también critica el reparto de los fondos europeos

El Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado el repartos de los fondos europeos, que irán destinados a las comunidades autónomas, como "injusto": "El reparto del fondo extraordinario no reembolsable ha sido injusto, no ha sido igualitario, no ha tratado igual a todos los españoles".