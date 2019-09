Un joven de 20 años falleció este pasado fin de semana en Madrid tras colisionar contra un vehículo que circulaba en sentido contrario. El responsable de los hechos era un conductor kamikaze que triplicaba la tasa de alcohol.

La víctima, Víctor López, estudiaba ciencias del deporte y acababa de empezar a trabajar los fines de semana de carnicero. El domingo cogió su coche para ir al trabajo cuando ocurrió el fatal desenlace al encontrarse con el vehículo que circulaba en dirección contraria.

"No hay derecho a que le quiten la vida a un chico joven que estaba estudiando y que quería opositar para policía", manifestaba abatida la tía del joven fallecido, lamentando que su "hermana se ha quedado sin hijos". "Estos actos criminales no pueden quedar impunes, que el responsable de lo sucedido no salga de la cárcel", señalaba.

El conductor kamikaze, un ciudadano de origen asiático, se ha salvado del brutal accidente. Se encuentra ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, bajo custodia de la Guardia Civil. Un testigo ha asegurado que le observó realizando maniobras temerarias minutos antes del suceso.