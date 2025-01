Un falso Brad Pitt estafa más de 800.000 euros a una mujer tras pedirle dinero para curar un cáncer de riñón

Nueva estafa por el método conocido como falso Brad Pitt.

Una mujer francesa, de 53 años de edad, ha presentado una denuncia alegando haber sido estafada en más de 800.000 euros por parte de una persona que se habría hecho pasar en las redes sociales por Brad Pitt durante un año y medio.

Los medios de comunicación franceses publican que el timador habría recibido 830.000 euros por parte de Anne alegando que tenía que operarse para curarse de un cáncer de riñón. Aseguraba que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie.

La mujer, que contó su caso en un programa del canal TF1, indicó que se había enamorado de la persona con la que hablaba por internet y que fingía ser el actor Brad Pitt. En el momento del inicio de esa relación a distancia, la víctima vivía un difícil momento sentimental con su marido, con el que tiene una hija.

El estafador, que habría contactado con Anne en febrero de 2023 a través de Instagram, colgaba fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso la envió un vídeo generado por la Inteligencia Artificial (IA). "Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Me decía que eran fotos que habían hecho para mí", relató la mujer.

Tras un año y medio de engaño, la víctima descubrió la estafa porque los medios de comunicación informaban de que el acto había comenzado una relación con Inés de Ramón.

La mujer, que sufre una grave depresión, está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775.000 euros que recibió tras su divorcio. "Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", concluyó la demandante.

Casos en España con detenidos

En septiembre del año pasado, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas y ha investigado a otras 10 más pertenecientes a una organización criminal que habría estafado 325 mil euros a dos mujeres por el método conocido como "falso Brad Pitt".

La operación se ha desarrollado en las provincias de Almería, Málaga, Vizcaya, Barcelona, Granada, Madrid, Huelva y Sevilla. Durante la investigación, se ha conseguido localizar, bloquear y recuperar 85000 euros del dinero total estafado a las dos víctimas.

Asimismo, se han realizado cinco registros domiciliarios donde se ha intervenido numerosos teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas prepago de telefonía, dos ordenadores personales y documentación, entre ellas una agenda en la que había anotadas las frases que los estafadores utilizaban para engañar a sus víctimas.

La operación comenzó en agosto de 2023, cuando una mujer denunció que le habían estafado 175000 euros. Fruto de las investigaciones, los agentes constataron que había una segunda víctima en la provincia de Vizcaya a la que también habían estafado con el mismo método.

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar como los ciberdelincuentes habrían contactado con ambas víctimas a través de una supuesta plataforma de internet de fans del actor Brad Pitt.

Los detenidos consiguieron hacer creer a estas mujeres, que habían conseguido intimar con el conocido actor norteamericano hasta el punto de que ellas creían tener una relación sentimental con él, y este falso Brad Pitt, les propuso que invirtieran junto con él, en varios proyectos, estafándoles 175000 euros a la víctima granadina y 150000 a la vizcaína.

Los ciberdelincuentes, para captar a las víctimas, previamente habían estudiado sus redes sociales y les habían hecho un perfil psicológico, descubriendo de esta manera que ambas mujeres eran dos personas vulnerables, con carencias afectivas y en estado depresivo. Asimismo, utilizaron plataformas de mensajería instantánea para intercambiar mensajes y e-mails con las dos mujeres hasta llegar a un punto en el que ellas creyeron estar wasapeando con el mismo Brad Pitt, quien les prometía una relación sentimental.

Cuando el grado de confianza fue máximo entre los estafadores y las víctimas, el falso actor les proponía que invirtieran con él en proyectos comerciales. Ambas le realizaron transferencias de dinero hasta descubrir que habían sido estafadas y denunciaron.

Tras la investigación, la fase de explotación de esta operación comenzó en noviembre de 2023 donde fueron detenidas dos personas en San Isidro de Níjar (Almería) y un tercer individuo en Málaga por recibir en sus cuentas bancarias parte del dinero estafado.

Entre enero y febrero de 2024 la Guardia Civil investigó a otros tres individuos en Amorebieta (Vizcaya), uno en Huelva, tres en Sevilla, uno en Madrid, otro en Barcelona y otro más en Granada.

Finalmente, fueron arrestados en Torremolinos (Málaga) y Málaga respectivamente, los cabecillas de la organización criminal desmantelada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com