Las palabras de Brad Pitt tras conocer la estafa a estas dos españolas que se pensaban tenía una relación con él: "Es terrible"

El caso del "falso Brad Pitt" ha generado titulares internacionales después de que cinco personas fueran arrestadas por estafar a dos mujeres españolas haciéndose pasar por el actor y convenciéndolas de que tenían una relación sentimental con él. Los delincuentes lograron engañar a las víctimas para estafarles más de 325.000 euros a través de una elaborada trama de mensajes románticos y promesas de inversiones.

A lo largo de meses, los estafadores utilizaron redes sociales y plataformas de mensajería para manipular emocionalmente a las mujeres, haciéndoles creer que estaban interactuando con la estrella de Hollywood.

Brad PItt | Getty

Las autoridades españolas, que realizaron la operación policial en dos fases, con arrestos en noviembre de 2023 y en julio de 2024, revelaron que los estafadores lograron establecer confianza con las víctimas a través de intercambios constantes en plataformas como WhatsApp. Una vez que las mujeres se convencieron de que estaban en una relación amorosa con Brad Pitt, comenzaron a transferir grandes sumas de dinero para proyectos falsos propuestos por los criminales.

Tras conocerse el caso, el representante de Brad Pitt ha hablado con People, expresando su preocupación y alertando a los seguidores del actor. "Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión que los fans tienen con las celebridades", señala el portavoz, añadiendo que este tipo de situaciones son un recordatorio importante para no responder a mensajes no solicitados, especialmente cuando provienen de actores que no tienen cuentas oficiales en redes sociales. Brad Pitt, quien no tiene ninguna presencia en plataformas como Instagram o Facebook, quiere que sus fans sean cautelosos ante estos engaños.

Brad Pitt | Cordon Press

Este tipo de fraude no es aislado. A lo largo de los años, varias celebridades han sido utilizadas por impostores en esquemas similares, incluyendo a figuras como Tom Hanks y Johnny Depp. Estos casos demuestran cómo los estafadores explotan los lazos emocionales que los fans desarrollan con sus ídolos, manipulando sus sentimientos y llevándolos a cometer grandes errores financieros.

Las autoridades continúan investigando el caso, y mientras tanto, la advertencia a los seguidores de Pitt y otras figuras públicas es clara: no confiar en comunicaciones no verificadas y mantenerse alerta ante posibles estafas.​