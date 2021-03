Malestar entre los españoles ante la libertad de desplazamiento de los extranjeros en Semana Santa

Las restricciones en España impiden a los ciudadanos viajar entre comunidades salvo causa justificada como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, los viajeros extranjeros sí podrán acceder al país.

No obstante, algunos peninsulares han viajado desde a las islas antes de que se impusieran las medidas más restrictivas de cara a Semana Santa.

Según informaba el subdirector de hotel Martin Kemeter, la llegada de turistas ha permitido que el turismo haya subido la ocupación hotelera "entre un 30% y un 40%, con la gran mayoría de españoles".

Los turistas extranjeros si pueden viajar a España

Los turistas extranjeros sí tienen permitido el acceso a España. Según el Gobierno se trata de una recomendación de Europa por mantener las fronteras abiertas.

Sin embargo sigue siendo una medida criticada por gran parte de la población española que asegura no "tener ninguna lógica". "Nosotros no nos vamos y me gustaría mucho poderme ir", sostenía una ciudadana.

Los viajeros de otros países han escogido en su gran mayoría Canarias como destino turístico de interés. No obstante, no es el único destino deseado. Madrid se ha convertido para muchos jóvenes franceses en el mejor lugar para viajar a pesar de las recomendaciones de su embajada.

"Les recomendamos no venir a hacer turismo, pero tampoco se lo podemos prohibir", explicaba Gautier Lekens, encargado de negocios de la embajada de Francia en España.

Turismo local como solución para animar el consumo

Los hosteleros confían en el turismo local como una solución para animar el consumo ante la imposibilidad de poder viajar entre comunidades.

Por ese motivo, son muchos los que han optado por conocer esta Semana Santa la autonomía propia, ya sea en autocaravana, excursiones o alquilando una casa rural.