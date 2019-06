Harriet Osborne, una británica de 31 años, ha denunciado que fue expulsada de un vuelo de la aerolínea easyJet por llevar una ropa muy provocativa.

La mujer estaba en el asiento del avión para viajar de Málaga a Reino Unido cuando el personal de la aeronave le espetó que la camiseta que llevaba no era adecuada porque había niños a bordo.

Osborne, que llevaba una camiseta con escote y transparencias, se cubrió con un jersey para que las azafatas no le volvieran a decir nada, pero esto no tuvo efecto y fue expulsada del avión. "El personal del avión fue horrible y me hicieron sentir fatal. La azafata se enfrentó a mí delante de todo el avión y me dijo que no se me permitía subir a bordo", relata.

Las azafatas la acompañaron fuera del avión y la joven se derrumbó: "Me puse a llorar. Tuvimos que volver a la terminal donde la Policía Nacional nos paró para preguntar qué pasaba. Se quedaron desconcertados cuando les dijimos por qué nos habían echado del avión".

Tras poner una denuncia, la joven y su amiga tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto de Málaga a la espera de coger otro vuelo.

Según recoge el medio 'The Sun', algunos de los pasajeros se quejaron ante la tripulación por el vestuario de Harriet. La aerolínea asegura que se impidió que la joven viajara por "un comportamiento perturbador" y añade: "A raíz de las preocupaciones acerca de su ropa, se le pidió que utilizara otra camiseta, a lo que ella accedió. Sin embargo, empezó a actuar de forma perturbadora con un miembro de nuestra tripulación".