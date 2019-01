Una exnovia del líder de 'La Manada' de Callosa: "Con la última paliza me tuve que volver con mis padres porque si no me mata allí"

Una exnovia de Joffre, el líder de 'La Manada' de Callosa, que le denunció por malos tratos siendo menor de edad, ha dado testimonio de las palizas que el joven le dio durante su relación. "Con la última paliza, hace cuatro años, me tuve que venir aquí con mis padres otra vez a vivir, porque si no me mata allí", recuerda.

El programa Espejo Público ha tenido acceso al testimonio íntegro de la chica, difundido por La Sexta Noticias:

"Con 15 años yo era novia de ese chico y me fui a vivir a Callosa d'en Sarrià con él, a casa de sus padres. Es una persona violenta y borracha. Más que nada, borracha.

En el hotel de la Marina Baixa, que era donde estaba trabajando él en Benidorm, tienen cámaras donde sale rompiéndome una pieza bucal de un puñetazo.

Sus padres también son iguales, ¿sabes?. Porque sus padres le han visto dándome a mí y ni siquiera se han metido. Han abierto la puerta de la habitación y la han vuelto a cerrar.

