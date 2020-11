Estas son las comunidades autónomas que se platean solicitar al Gobierno un confinamiento domiciliario

El Gobierno ya ha anunciado que no estudia un confinamiento domiciliario ante la segunda ola del coronavirus. Algo que se vivió en España de marzo a junio por la pandemia.

La que ha ido más lejos es la ciudad autónoma de Melilla, que ha pedido oficialmente al Gobierno un confinamiento domiciliario. También Asturias ha anunciado este lunes que lo va a pedir también durante 15 días y además, el cierre de toda la actividad no esencial, por lo que cierra la hostelería. No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que no habrá confinamiento.

Comunidades como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha se están planteando proponer el confinamiento domiciliario al Gobierno, aunque todo dependerá de la evolución que se dé en estos territorios. Y País Vasco, también lo valora aunque aquí dicen que antes del confinamiento en casa pondrían en marcha, limitaciones más duras.

En cualquier caso, sería un confinamiento flexible con colegios abiertos y actividad laboral. Este tema es una conversación inevitable entre ciudadanos, autónomos y empresarios. Algunos señalan que que "esto no le va a matar el virus, pero le va a matar la economía".

En Reino Unido, en Alemania y en Francia será en general un confinamiento menos estricto que el de marzo. Todos menos Bélgica mantienen los colegios abiertos.