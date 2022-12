Estas son las excepciones por las que podrás circular dentro de la M-30 con coche sin etiqueta

Los vehículos más contaminantes tienen la prohibición de circular en la M-30 y su interior, una medida de tráfico que se adopta después de haberse registrado alguno de los niveles de contaminante definidos en el protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno. La medida supone la prohibición de la circulación en horario de 06:30 a 22:00 horas, en el interior de la M-30 y por la M-30 y a los vehículos a motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 'CERO EMISIONES', 'ECO', 'C' o 'B' en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. A pesar de esto, esta prohibición no se aplica a los vehículos que figuran entre las excepciones recogidas que te contamos a continuación.

Excepciones a las medidas de prohibición de circulación de vehículos a motor