Estas son las comunidades sin cierre perimetral tras el fin del estado de alarma

A partir de la medianoche de este 9 de mayo ya no habrá estado de alarma en España, y eso, al menos en primera instancia, significa que se acaban los confinamientos perimetrales de las comunidades y el toque de queda. Sin embargo, no todo el mundo tiene claro si realmente a partir del domingo las autonomías tendrán o no potestad para aprobar ciertas restricciones parecidas contra la pandemia del coronavirus a través de decretos ley.

En líneas generales, una vez decaiga el estado de alarma cualquier persona en España podría viajar libremente a cualquier otra comunidad y podría hacerlo a cualquier hora sin tener en cuenta toques de queda. Han sido varias las autonomías que han reclamado al Ejecutivo central un marco jurídico claro para poder actuar ahora en caso de que una negativa evolución de la pandemia de COVID-19 lo requiera. Sin embargo, desde Moncloa se insiste en que la legislación ordinaria, las actuaciones coordinadas aprobadas con anterioridad por el Consejo Interterritorial y la unificación de doctrina que acabará haciendo el Tribunal Supremo sobre las restricciones que impongan las comunidades tras el estado de alarma son "suficientes para mantener el virus a raya".

Lo cierto por ahora es que estas son las comunidades que ya han anunciado que abrirán 'sus puertas' a todos desde el domingo.

Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mostró en reiteradas ocasiones su descontento con que decaiga el estado de alarma. Su Ejecutivo trabajaría en una hoja de ruta para poder adoptar nuevas restricciones en caso de que la epidemia de Sars-Cov-2 lo requiera. Contempla este plan que no haya toque de queda a partir del 9 de mayo, además de una apertura gradual de la actividad comercial en dos fases y el cierre de municipios con alta incidencia bajo autorización judicial.

Cantabria

El director general de Salud Pública en Cantabria, Reinhard Wallmann, avanzó que la idea que tiene la comunidad para los próximos días ya sin estado de alarma es mantener el cierre del interior en la hostelería otros 14 días y baraja la posibilidad de cierres perimetrales de municipios que incluyan toque de queda dependiendo de la situación epidemiológica.

País Vasco

País Vasco no ha querido adelantar su estrategia que previsiblemente dará a conocer este viernes, sin embargo ha transcendido que ultima un decreto cuyo contenido podría tener un horizonte de aplicación de cuatro o seis semanas. No obstante, la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado este miércoles su rechazo a la posibilidad de que Euskadi mantenga el cierre perimetral y el toque de queda nocturno tras el 9M.

Islas Baleares

También el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ve "inadmisibles" peticiones como el mantenimiento del toque de queda porque no estaban aprobadas en Consell de Govern cuando se hizo la consulta, por lo que no se cumple el requisito previsto en la norma procesal. Por ello, el Govern ha convocado de urgencia un Consell extraordinario para aprobarlo.

Cataluña

Cataluña ha dejado claro que no habrá ni cierre autonómico ni toque de queda aunque sí se seguirán limitando las reuniones a un máximo de 6 personas.

Castilla y León

En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que no habrá cierre perimetral ni toque de queda en su comunidad, pero lo ha achacado a la "negligencia" del Gobierno central con las autonomías.

Castilla la Mancha

El Gobierno de Castilla-la Mancha ya ha anunciado que a las 00:00 horas del domingo se levantará el confinamiento perimetral después de medio año confinada perimetralmente.

Navarra

El Gobierno de Navarra abrirá la Comunidad Foral desde el domingo 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, y plantea mantener el toque de queda desde las 23:00 a las 06:00 horas. Entre las novedades respecto a las medidas vigentes figura además limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de 6 personas de dos unidades convivenciales, excepto convivientes, y la ampliación a las 22:00 horas del horario de las terrazas en hostelería.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid siempre se ha mostrado contraria a los cierres autonómicos, de hecho aun ahora con el estado de alarma vigente permanece abierta. Sobre el toque de queda no ha confirmado ninguna postura.

Extremadura

El gobierno regional ha retrasado una hora el toque de queda los días 7 y 8 de mayo, hasta las 00:00 horas de la noche, y deja sin efecto el cierre perimetral desde las 00:00 horas de este viernes.

Comunidad Valenciana

Ximo Puig ha avanzado que no ve "viable" que decaiga por completo el toque de queda en la Comunitat Valenciana. No obstante, se buscará "un equilibro" en las nuevas medidas para que sean avaladas por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Asturias

El Principado ha dado a conocer algunas de sus nuevas normas para la vida sin estado de alarma. Se amplía el horario de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, hasta la 01:00H, si bien se mantendrá el cierre de las barras. También se ha aprobado, desde hoy, una ampliación del límite máximo de personas en las mesas del interior de los locales de hostelería de 4 a 6 aunque por ahora el ocio nocturno deberá seguir cerrado.

Aragón

Podrá seguir decretando confinamientos perimetrales de localidades, comarcas y provincias y limitaciones de aforos y horarios siempre y cuando lo haga por decreto ley y sea ratificado por el Parlamento autonómico, de acuerdo con lo establecido en la ley autonómica 3/2020 de diciembre. Lo único que no podrá regular será el toque de queda y el confinamiento autonómico.

Canarias

Canarias aspira a poder controlar, con la exigencia de una PCR negativa, las entradas al archipiélago por puertos y aeropuertos y tener margen para fijar aforos máximos y límites a la movilidad.

Murcia

No ha concretado qué restricciones pondrá en marcha, pero sí ha pedido un "plan B" al Ministerio de Sanidad porque la incidencia sigue siendo elevada.

La Rioja

La Rioja levantará el próximo domingo el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda e implantará un nuevo "semáforo" de tres niveles en función de varios indicadores para imponer diferentes restricciones.

Galicia

La Xunta anunciará hoy los cambios en las restricciones tras el fin del estado de alarma que incluyen una ampliación de horarios, principalmente en hostelería.