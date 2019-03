Una mujer de la plataforma de afectados de la estafa de los ataúdes: "No sé si me traje las cenizas de mi padre"

La estafa ha podido ir muy lejos. Tanto como para que varias personas duden de las cenizas que les dieron en la funeraria de Valladolid.

"Que no sabes quién es, si me traje las cenizas de mi padre" comenta una de las afectadas.

Los investigadores valoran que los cuerpos se incineraran en féretros incompletos. A veces solo la tapa o la base e incluso existe la posibilidad de que se utilizaran palés."No creo que sean cenizas humanas, hay piedras, quien me dice a mí que no sean los palés lo que me han dado". "Pedí que me dieran el crucifijo, y dice mi madre: yo creo que este no es el crucifijo", asegura esta mujer afectada por la trama.

Esta mujer es una de las personas que forman parte de la plataforma de afectados. De momentos son más de 30 pero, según la investigación, la funeraria podría haber dado el cambiazo a unos 6 mil ataúdes durante 20 años.

La policía ha detenido a 15 personas. Dos de ellos, el dueño de la empresa y su hijo, están en prisión y a todos se les investiga por varios delitos: estafa, falsedad, blanqueo y organización criminal.