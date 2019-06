'Escort Advisor', la plataforma en la que las prostitutas se apuntan para promocionarse y sus clientes las puntúan

La plataforma 'Escort Advisor' llega a España, y con ella, la polémica. Su nombre ya es toda una declaración de intenciones, se trata de una plataforma que en lugar de comparar restaurantes, compara y recomienda prostitutas.





Cada una tiene asignada una puntuación del uno al cinco que la ordena en función de la 'calidad' de su servicio en una lista con todas las prostitutas con perfil. Esta puntuación nace de las valoraciones de los usuarios, quienes también comentan sus impresiones y experiencias.



Las usuarias con perfil de trabajadora sexual suben fotos y disponen en ellos todo tipo de información sobre sus servicios. Algunas actualizan sus perfiles y lo ven como una forma de darse a conocer, pero otras ni siquiera saben que tienen un perfil en la plataforma: "la publicidad me la pone un amigo. Entonces, yo no sé en qué páginas me pone".

Las asociaciones feministas critican esta plataforma y alerta de que "las mujeres vamos a ser trozos que se pueden comprar o vender". Con esto, para ellas lo peor es que se ordenen como si fuesen un restaurante o una casa.



