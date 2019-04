¿Es posible dar la vuelta a España en coche sin utilizar ni una gota de gasolina?

Los vehículos eléctricos se enfrentan todavía a muchos retos, entre ellos la falta de cargadores, aunque también presentan ventajas como el ahorro o su escasa contaminación. La falta de conocimientos sobre este tipo de vehículos hace que haya quienes desconfían de su capacidad para recorrer largas distancias sin utilizar una gota de gasolina, por ello este miércoles ha arrancado la I Edición de la Vuelta a España en vehículo eléctrico, de manera que se recorrerán cerca de 2.000 kilómetros por las carreteras españolas en 14 etapas, pasando por 19 provincias.

El viaje empieza en Galicia y el reto es recorrer España sin utilizar la gasolina. La primera etapa de la Vuelta a España en Vehículo Eléctrico comienza junto al lago de Aspontes y el primer destino está a 76 kilómetros, Lugo.

La meta estará en Madrid, el próximo 11 de junio. Pero mientras, todos los datos del recorrido se podrán ir consultando mediante una página web en la que se explicará, entre otros datos, la cantidad de dióxido de carbono que se ha dejado de emitir a la atmósfera con este trayecto.

A día de hoy en España hay 8.200 coches que no contaminan y solo el año pasado su venta se disparó más de un 50%. Pero las ventajas no son solo en cuanto a contaminación, si no que los coches eléctricos también suponen un ahorro económico.

Llenar un depósito con gasolina cuesta de media unos 60 euros, mientras que con un coche eléctrico la carga saldría por diez veces menos. Por tan solo un euro de suministro eléctrico, el coche tiene una autonomía para 150 kilómetros, algo que no sería posible hacer sin los 2.130 puntos de recarga que existen en España.

Y ¿cuál es el precio de este tipo de coches? Para tener en nuestro garaje un vehículo que no contamine, hay que pagar entre 800 y 1.000 euros.

El mayor objetivo de estos vehículos es reducir la contaminación dado que el transporte por carretera supone el 24% de las emisiones a la atmósfera, y para que este dato descienda, dentro de tres años tendrían que circular alrededor de 300.000 coches eléctricos por las carreteras españolas.