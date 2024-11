Ernesto Martínez lucha por encontrar a su sobrina tras la DANA: "Encontrar el cuerpo es lo importante ahora mismo"

Han pasado ya tres semanas desde que la DANA arrasara varios pueblos de Valencia, lo que dejó a su paso una enorme devastación Aunque algunas familias ya han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos, hay personas que aún continúan desaparecidas, entre ellas Elizabeth, la sobrina de Ernesto Martínez, quien ha hablado en Antena 3 Noticias para dar testimonio de lo que ha vivido.

"Esto es como una montaña rusa. Estás aquí, estás abajo, estás arriba y a veces no sabes ni dónde estás", relata Ernesto, mientras describe la incertidumbre y el dolor que atraviesa en esta situación. A pesar del paso del tiempo, su familia aún no tiene noticias de Elizabeth. "Se sigue buscando. Me consta que cada vez hay más gente implicada, pero las noticias son las mismas", explica y menciona que hay cuerpos que ya han sido recuperados, pero que su sobrina sigue sin aparecer.

Un duelo interrumpido

La tragedia golpeó doblemente a la familia Martínez. Ernesto relata que, días después de la riada, lograron recuperar el cuerpo de su hermana, la madre de Elizabeth. "Recuperamos a mi hermana el domingo de hace diez días y le hicimos el entierro el martes siguiente", comenta. Sin embargo, la falta de noticias sobre su sobrina mantiene abierto el duelo: "Encontrar el cuerpo es lo importante ahora mismo. Si no, sigues con esa incógnita y ese sin vivir. No puedes pasar página".

Ernesto ha relatado que ambas mujeres iban juntas al trabajo, una vez llegaron a un punto las desviaron hacia el Barranco del Poyo ya que justo detrás se encontraba el lugar donde trabajan, una vez llegaron al barranco fueron sorprendidas por el desbordamiento. Según Ernesto, la fuerza del agua fue descomunal: "En el barranco vino el agua, un tsunami. Fue increíble, porque el nivel de agua no era normal, pero se las llevó a ellas y a otros coches más".

A pesar de la tragedia, Ernesto ha querido destacar la solidaridad que ha surgido en los pueblos afectados. "Hay un ejército, y nunca mejor dicho, de voluntarios del pueblo que se han hecho un grupo, en el cual estoy", explica. Además, las labores de búsqueda cuentan con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), perros rastreadores, maquinaria especializada e incluso ayuda internacional.

Entre los grupos que colaboran se encuentran los "topos aztecas", un equipo mexicano con experiencia en rescates complejos. "No me preguntes cómo lo hemos conseguido, pero están aquí. Todo el interés del mundo se está poniendo en encontrar a Elizabeth cuanto antes", señala Ernesto mientras se muestra esperanzado en que esta colaboración internacional sea clave para cerrar este capítulo doloroso.

La familia Martínez, como tantas otras, sigue enfrentándose al desafío de la espera. "Ojalá sea hoy, no mañana, sino hoy", ruega Ernesto, su único anhelo ahora es encontrar a su sobrina para poder darle un descanso digno.

