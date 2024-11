Iván pide ayuda tras la DANA: sufre una lesión medular severa y la lluvia destrozó su coche adaptado

Iván necesita ayuda urgente tras la devastadora DANA. Él es un vecino de Catarroja afectado por las fuertes inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024. La UME, Bomberos, vecinos y voluntarios siguen limpiando garajes inundados, viviendas, comercios, calles...

Este vecino de Catarroja, Iván, sufre una lesión medularsevera desde hace 17 años cuando sufrió un trágico accidente de tráfico. Necesita ayuda urgente porque la DANA destrozó su coche adaptado. Un vehículo que utilizaba para moverse, para ir al médico, etc. "A mi me lleva a todos sitios... estos coches valen 40.000 euros", asegura el propio Iván.

Desde la 'gota fría' que destrozó varios municipios del sur de Valencia, el chico no ha podido salir de su casa. Él y su familia piden ayuda y colaboraciones para poder reparar el coche. "Es una cosa que a él le da la vida, es necesaria. Sus otras piernas", añade la madre de Iván.

Han abierto una campaña en Go Fund Me para recaudar fondos y conseguir el dinero necesario para la reparación de los vehículos adaptados.

"Muy buenas, me llamo Iván, tengo una tetraplejia severa desde hace 17 años debido a un accidente de tráfico. A pesar de mis condiciones físicas, gracias a tener un coche adaptado, la calidad de vida ha sido mucho mejor. Vivo en Catarroja (Valencia) con mis padres. Por suerte tenemos casa y la vida, pero con esta maldita DANA hemos perdido los 2 coches, uno de ellos el adaptado. Lo compramos a principio de mi lesión medular. Creo que podéis imaginar el papel que ha hecho, me llevaba a todas partes. Esa autonomía y libertad, dentro de todo, es pura magia. Por las dificultades que hoy en día hay en la accesibilidad en el transporte público, un coche adaptado es vital, ya que me permite tener y hacer una vida 'normal' pudiéndome desplazar tanto a citas médicas que necesito, como a estar con mi familia, o entrenar y competir a Boccia y Powerchair. Inicio esta recaudación para intentar recuperar ese movimiento que, por una parte carezco, pero por otra se compensa. ¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE COLABOREN! Con ganas de vivir...", escribe.

Hasta el momento, lleva más de 15.700 euros recaudados de los 40.000 que necesitaría para pagar la reparación de su coche adaptado.

Iván también compite en Powerchair football y hace unas semanas se proclamaron campeones de la 'Liga Desarrollo'. Ivan Alemany Puchol, también ha sido seis veces Campeón de liga de Boccia de la Comunidad Valenciana. También ha sido campeón autonómico de Copa y Subcampeón de España, tanto en individual como por parejas. En su honor, su pueblo natal, Vall de Gallinera, ha decidido ponerle su nombre en el área deportiva de la Carroja,

