Un enfermero clama contra los pacientes con coronavirus que se saltan la cuarentena: "Estamos muy quemados"

La aparición o no de nuevos rebrotes de coronavirus dependen, en gran parte, de la responsabilidad de los contagiados. Todas aquellas personas registradas como positivos de coronavirus deben hacer cuarentena y aislarse en casa. También, lo deben hacer aquellas personas sospechosas de padecer el virus. Este aislamiento evitará que el virus se propague y se produzcan nuevos contagios.

Sin embargo, hay quienes se niegan a hacer cuarentena a pesar de tener el coronavirus. Dani es enfermero en la Comunidad de Madrid y ha contado, en un hilo en Twitter (@daniofsuburbia) que se ha vuelto viral, algunas experiencias que ha vivido de este tipo.

En el primer caso, Dani explica que llamó a un paciente para contarle que la prueba PCR había resultado positivo. La respuesta del paciente fue la siguiente: "Sí... Bueno, el otro día estuve en la inauguración de un bar, ¿tengo que avisar a alguien?", respondió.

En la segunda experiencia, este enfermero cuenta que llegó un paciente a someterse a la prueba PCR porque tenía los síntomas del coronavirus. Tras esto le pregunta si había estado en contacto con alguien y su respuesta fue: "No te voy a mentir, he estado en una discoteca el fin de semana. Lo siento mucho, la verdad".

Por último, Dani asegura que un paciente le preguntó cuándo le darían los resultados de la prueba PCR, porque se iba a ir al pueblo. Este enfemero le respondió: "Mire, señora, es que usted no puede salir, ya no de la comunidad, sino de su casa hasta tener el resultado", a lo que la paciente contestó: "Huy, sí, claro. Yo me voy a ir y si eso ya me aíslo allí".

La reflexión de Dani tras estas situaciones fue la siguiente: "Gente así me encuentro todos los días y gente de todas las edades. Y, sinceramente, ya no acepto las disculpas, ya no entiendo los comportamientos. No se puede confiar en la responsabilidad individual de nadie y los profesionales estamos muy quemados".

Tras la publicación de este hilo, muchos usuarios respondieron rápidamente al hilo, clamando contra aquellos que se saltan la cuarentena. Cabe destacar la cuenta de este usuario no existe, por lo tanto, el hilo ya no es visible en Twitter.