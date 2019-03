Encuentran el coche de la desaparecida Mª Ángeles con un cadáver en su interior

El vehículo se ha encontrado prácticamente sumergido en el agua de un lodazal, a las afueras de la localidad de Urbiola. Tras el difícil rescate, en el que han intervenido los bomberos, y miembros de la policía judicial y científica, ya trabajan para intentar esclarecer las circunstancias del accidente.



El cadáver encontrado en el interior del vehículo podría corresponder a María de los Ángeles. La última vez que sus familiares supieron algo de esta mujer de 44 años fue el 9 de agosto de 2010. Su marido denunció su desaparición después de que ella no volviera a dormir al domicilio.



Durante todo este tiempo se ha buscado sin éxito a María de los Ángeles. La Policía no encontraba motivos que explicaran su desaparición, aunque durante algún tiempo barajó la hipótesis del homicidio.



El pasado mes de octubre, el caso daba un giro tras la detención de un matrimonio, en una localidad cercana a Urbiola; amigos de Mari Ángeles y su marido.

Poco antes de su desaparición, María de los Andeles había denunciado a la mujer, detenida por amenazas. Se supo entonces también que María de los Ángeles había mantenido una relación sentimental con el detenido y que precisamente fue el último que la vio el 9 de agosto. Ambos habían quedado en una restaurante. La Policía no pudo encontrar en el matrimonio pruebas para acusarlos y días después quedaron en libertad.