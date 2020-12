Una empresa española distribuirá un enjuague bucal que detecta el coronavirus y permitirá acceder a eventos multitudinarios

A falta de pocos meses para la comercializaciones de las vacunas contra el coronavirus no son pocas las opciones que tiene el ciudadano de evitar contagiarse en ámbitos públicos. Por eso, 'eSalud Plus', una plataforma tecnológica especializada en ofrecer el servicio de toma de muestras a domicilio para realizar test de parámetros relacionados con la salud y, en particular, de la Covid-19, quiere garantizar la seguridad en conciertos, tetaros, cines y otras reuniones sociales.

La solución que se ha encontrado consiste en un enjuague bucal. El cliente introduce una solución salina en su boca. Tras removerlo dentro de ella durante un minuto, lo deposita en un tubo de ensayo que acaba en una máquina capaz de analizar el resultado en un segundo, con una elevada fiabilidad. Si el resultado es negativo podría permitir el acceso de personas a eventos multitudinarios.

¿Cuánto cuesta?

El espectómetro de uso industrial tiene un coste aproximado de 3.000 euros, y es capaz de analizar unas 1.000 muestras de enjuague a la vez en ese plazo de un segundo. El coste de cada enjuague rondaría los tres euros. Una cantidad razonable que permitiría una vuelta a la normalidad de la mejor manera.

Además, 'eSalud Plus' dispone además de nuevas pruebas PCR de saliva. Consistirán en analizar muestras de enjuague bucal de 10 ml, evitando así el mal trago a las personas que no aguantan una toma de muestras nasofaringeas por su incomomdidad.