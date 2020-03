Trabajadores de la residencia privada El Ranero, en Murcia, de Residencial Vip Suites, han decidido confinarse junto a los 90 internos, de edad avanzada o discapacitados, para evitar riesgos de contagios de coronavirus entre ellos. Para ello, se han ido a vivir todos juntos a unos apartamentos vacíos que hay en el centro de la ciudad.

Entre las 32 personas que han tomado esta decisión hay todo tipo de profesionales: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, auxiliares, cocineros y administrativos. La mayoría de ellos, que han tomado la decisión voluntariamente, no tienen hijos a su cargo, aunque existen excepciones que sí. Además, también está allí Patricia Simón, directora del Residencial Vip Suites.

De momento, no ha habido ningún contagio de coronavirus ni entre los trabajadores ni los residentes, cuya edad máxima llega a los 90 años, y se siguen con todas las labores de higiene extrema a diario. Además, no se permiten visitas, aunque sí que ha aumentado el número de videollamadas para que estos internos no se sientan solos.

Este es el emotivo vídeo que han grabado todos juntos, internos y trabajadores.