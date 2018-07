Elvis cumple 80 años

Elvis Aaron Presley llegó al mundo en un casa muy humilde. Lo hizo 35 minutos después de que su madre alumbrase a su hermano gemelo, que nació muerto.

Las celebraciones por su nacimiento tienen lugar en la mansión de Graceland, en Memphis, donde vivió y reposan los restos el intérprete de canciones como "In the ghetto" o "Heartbreak hotel".Todos los años miles de fans cumplen se congregan ante Graceland en homenaje a "El Rey".

Fue en agosto de 1953, con sólo 18 años, cuando Elvis Presley entró en las oficinas de Sun Records en Memphis para registrar dos canciones "My Happiness" y "That's When Your Heartaches Begin".

En 1954, Presley revolucionó las ondas con su versión de "That's all Right". A partir de entonces, la locura: innumerables números 1, histeria colectiva, llamada a filas, Elvis de uniforme en Alemania, y apariciones televisivas de infarto.

Entre ellas, sobresale la de 1956 en "The Milton Berle Show", cuando el lúbrico oscilar de su caderas, que dio lugar al mítico apelativo de "Elvis la pelvis", al cantar "Hound Dog" quedó marcado para siempre en las retina

Se ofreció como espía al presidente Nixon para desarrollar una cruzada contra las perniciosas drogas y los sediciosos Beatles.

En los últimos años pocos trajes le valían. Pesaba 115 kilos. Con glaucoma, hipertensión, el hígado dañado, cáncer de próstata, policonsumidor de drogas y barbitúricos, se había convertido en una caricatura de la que él mismo se reía.

Moría a los 42 años. Por su última fotografía, un primo suyo, llegó a cobrar 18.000 dólares.