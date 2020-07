Fernando Simón alerta: "El perfil de los nuevos contagiados por coronavirus es de hombres de 43 años y mujeres de 50 y pocos"

El ministerio de Sanidad ha notificado que los contagios de coronavirus han aumentado un 67,6% respecto a la semana pasada tras detectarse 1.586 infecciones más.

El brote que más preocupa a Sanidad es el de Lleida. De las 3.933 infecciones notificadas en España la última semana, 2.148 corresponden únicamente a Cataluña. Es decir, el 54,6% de los contagios en España se concentran en esta comunidad autónoma.

En este sentido, ha apuntado que "lo más sencillo y eficaz es el confinamiento". Pero se pueden plantear otras medidas que tendrán un impacto suficiente, quizás no tan rápido, para controlar el brote de Lleida.

Fernando Símon, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha explicado que el 70% de nuevos casos de coronavirus son asintomáticos. De la misma forma gran parte de los nuevos contagios pertenecen a personas menores de 50 años.

Por sexos, la edad media de los hombre se sitúa en los 43 y la de las mujeres en los 50 y pocos. Por ello, la tasa de defunción también ha bajado.

Reproches a jóvenes y aficionados al fútbol

Ante el aumento de contagios, Simón ha querido hacer un llamamiento a los jóvenes para decirles que la nueva normalidad no significa volver a lo mismo de siempre: "Tampoco no divertirse, sino hacerlo diferente".

"Tenemos brotes por celebrar las no fiestas de los pueblos... por celebrar los no eventos deportivos. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. A mí me encantan esas fiestas, pero este año no toca. Es un año... No toca. Creo que podemos ser conscientes para entender esto y buscar alternativas", ha apuntado.