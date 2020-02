El padre de Marta del Castillo, de Francisco Javier: "Si mi libertad dependiera de un hermano en prisión me hubiera arriesgado a cambiar el cuerpo"

Más información El juez investigará nuevas pistas en el

Los padres de Marta del Castillo han dado su primera entrevista a Espejo Público después de que el juez haya decidido reabrir el caso Marta del Castillo tras la primicia del programa de Antena 3. La decisión del magistrado se supo el pasado viernes 14 de febrero, 11 años y un día después de que detuviesen a Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana.

"La coincidencia nos ha abierto un poquito la ventana de la esperanza el mismo día que nos dieron el mazazo de que a mi hija la habían asesinado", ha comentado Eva, la madre de Marta del Castillo. Aunque se muestra muy cauta con los últimos acontecimientos asegura que "con la justicia soy muy reticente, pero siempre he dicho que creo en las personas y creo y deseo que este juez instructor ponga todo en sus manos para que se pueda investigar a fondo todo esto que es la puntita del iceberg". Más expresivo se muestra Antonio del Castillo que dice que "por fin el juez ya ve un poco de luz y puede reabrir el caso".

Las últimas noticias apuntan un supuesto fraude, Miguel Carcaño habría falsificado nóminas de un bar para conseguir una hipoteca. Antonio del Castillo ha pedido que se abra otra línea de investigación respecto a la hipoteca del hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier. "No soy nadie para dar consejos, pero yo tiraría un poco para atrás no vaya a ser que me encuentre con un delito continuado de algo", dice el padre de la joven.

El cuerpo de Marta sigue sin aparecer 11 después y sin tener la certeza, Antonio recuerda que Miguel le dijo en prisión que estaba en la 'Majaloba'. "También me dijo que en ese tiempo y en el tiempo anterior el hermano había podido cambiarlo, yo siempre lo he dicho: 'si mi vida dependiera, mi libertad dependiera de un hermano que tengo en prisión que no sé si un día puede hablar o no yo me hubiera arriesgado a cambiarlo'. Eso es mi pensamiento".