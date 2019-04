El obispo de Canarias se arrepiente "sinceramente" de comparar el dolor del accidente de Spanair con la gala drag de Las Palmas

El obispo de Canarias, Francisco Cases, ha pedido públicamente perdón a las víctimas del vuelo de Spanair por haber escrito que el espectáculo que ganó la Gala Drag Queen le había apenado más que ese accidente aéreo, unas palabras de las que se arrepiente "sinceramente".

Cases expresó su indignación por la interpretación que convirtió a Drag Sethlas en ganador del certamen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, vestido de la Virgen y de Cristo crucificado, porque lo consideraba una grave ofensa para la fe.

El obispo quiso subrayar su queja diciendo que esa afrenta le había hecho pasar el peor día desde que está en la Diócesis y sentir más pena incluso que la que le produjo el vuelo de Spanair que se estrelló en Barajas cuando despegaba hacia Gran Canaria.

Esas palabras indignaron a la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, cuya presidenta, Pilar Vera, le animó a olvidarles del todo si de verdad un espectáculo de carnaval le dolía más que 154 vidas.

En una carta difundida a todos los medios de Canarias por su Diócesis, Cases explica que, en cuando ha comprobado el efecto de sus palabras, se ha puesto en contacto con la portavoz de las víctimas para pedirle perdón "sin excusas ni pretextos".

Coincidiendo con este arrepentimiento Drag Sethlas volvió a repetir su espectáculo en Fuerteventura donde recibió una gran ovación del público y el apoyo de sus compañeros.

Cases se disculpa públicamente por la "desafortunada comparación" que incluía ese párrafo de la carta en la que manifestaba su disgusto por el uso de imágenes religiosas en el espectáculo de la Drag Queen. "Me arrepiento sinceramente de haberlo escrito", dice.

El obispo de Canarias subraya que siente "profundamente el dolor" que ha ocasionado a los familiares de las víctimas del accidente aéreo -muchos de ellos grancanarios feligreses de su propia Diócesis- y dice que le gustaría "encontrar el modo de aliviarlo, si no es posible cancelarlo". "Ese daño en ustedes es lo que más me duele y entristece de cuanto estoy viviendo estos días. Les pido por favor que acojan mi petición de perdón, que me dejen un pequeño rincón de sus corazones", les ruega Francisco Cases.