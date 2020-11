El menú del día podría desaparecer de los restaurantes por el aumento del teletrabajo por el coronavirus

El menú del día podría desaparecer de la oferta de los restaurantes por el aumento del teletrabajo favorecido por la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país.

Uno de los rasgos más representativos de nuestra cultura gastronómica es la posibilidad de optar por el conocido 'menú del día' en la carta de los restaurantes, ahora una opción cada vez más en desuso. La llegada de la pandemia del coronavirus ha promovido mucho más el teletrabajo junto con la la educación online y el tiempo en las oficias es menor.

Esta oferta gastronómica podría ser sustituida ahora por un solo plato, ¿pero qué prefieren los comensales? Las opiniones varían entre las preferencias por "el menú completo" y los que creen que "lo mejor es tarde a elegir siempre".

Las calorías del menú del día

La ingesta de un primer plato, un segundo, postre más bebida y de forma ocasional el pan, puede exceder las calorías necesarias por una persona para pasar las 24 horas del día. Una situación agravada si después de este tipo de comidas copiosas no realizamos ejercicio físico. "A mí me gusta ir al gym después del trabajo, para descargar la tensión, entonces el menú entero a mí me va", ha contado uno de los comensales.

Los expertos en alimentación hablan de la composición perfecta de un plato en en nutrientes y calorías cuando este cuenta con la presencia de los tres grandes grupos de alimentos: un 50% de verduras, un 25% de hidratos y otro 25% de proteínas.

El nutricionista Roberto Vidal propone algunos ejemplos para combinar los alimentos en un plato sabroso, nutritivo y saciante. "El alimento protéico serían los filetes de pavo, el energético la patata asada y el regulador las verduras", ha propuesto Vidal.

Otro ejemplo vegetariano podría estar compuesto por un poke de arroz, edamame, queso de cabra y vegetales o uno vegano con plato de garbanzos con soja texturizada, pimientos y cebolla al curry.