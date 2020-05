El mensaje de indignación de una enfermera de Salamanca por las caceroladas: "Gracias por echar por tierra nuestro trabajo"

Un total de 52 médicos españoles y cuatro enfermeros han fallecido a consecuencia del coronavirus. Además, más de 50.000 sanitarios se han contagiado desde el inicio de la pandemia.

Este es el motivo por el que una enfermera de Salamanca ha compartido en las redes su indignación por esas imágenes de caceroladas que se han visto estos días. Ha asegurado que esto echa por tierra el trabajo de todo el personal sanitario y les recuerda que ellos se exponen y exponen a sus familias para seguir curando enfermos

"Muchas gracias por echar por tierra todo nuestro trabajo, que a pesar de las condiciones pésimas en las que hemos trabajado y de exponernos a nosotros mismos y a nuestras familias, hemos seguido al pie del cañón.

Al igual que si hay un rebrote antes de tiempo por las actitudes de algunos, seguimos estando ahí. Porque cuando lleguéis a casa después de la manifestación y le contagiéis el virus a vuestra madre, que es persona de riesgo y enferme, nosotros la atenderemos de la mejor forma que podamos. Porque cuando vengáis vosotros exigiendo una PCR porque tenéis síntomas desde aquel día que os manifestasteis, os la haremos. Y os trataremos de la mejor forma que sepamos.

Me da vergüenza que uséis nuestra bandera para actos de este tipo. Porque no os dais cuenta que estáis yendo en contra de vuestra patria y de todos vuestros compatriotas. Yo no hablo de política, de si se está haciendo bien o mal. Hablo de salud pública, aquella que peligra por culpa de unos pocos. Me da rabia y lástima, porque de verdad creen que esa es la solución".