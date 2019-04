El joven condenado por pagar 79 euros con una tarjeta falsa: "Me dijeron que era una tarjeta monedero para no llevar dinero encima"

Un joven granadino de 24 años está a punto de ingresar en prisión por haber pagado una compra de 79,20 euros con una tarjeta falsa. Alejandro Fernández cometió ese delito hace seis años y fue condenado a cinco años de cárcel por estafa y pertenencia a banda organizada, que él sigue negando.

El próximo martes tendrá que entrar a la cárcel debido a que su último recurso, el del indulto, tampoco ha prosperado, ya que fue denegado en marzo, aunque se enteraron de ello a través del programa Espejo Público este viernes.

"Es una persona de confianza total"

Su abogado, no obstante, explica que hasta que no llegue la notificación es como si la resolución no existiese, por lo que esperan a que llegue para saber los motivos por los que se ha denegado y hacer lo posible para que su cliente no ingrese en prisión.

Mientras, la familia vive con desesperación la cuenta atrás y pasa con Alejandro las últimas horas antes de su ingreso en prisión. Él mismo explica que tiene "pesadillas por las noches" y que duerme una hora al día y no come bien. Su novia, Eva Galindo, también comenta que no comen porque no le "entra nada con los nervios".

No obstante, le quedan fuerzas para seguir defendiendo su inocencia. De hecho, su defensa se basa en que desconocía que la tarjeta era falsa y que sólo conocía a unos de los miembros de la banda, actualmente en busca y captura. "Me dio una tarjeta con mi nombre y mis apellidos y me dijo que era una tarjeta monedero y que por no llevar dinero encima había metido el dinero en esa tarjeta".

Seis años después del delito tiene una vida estable y empleo fijo, siendo el más valorado en el bar en el que trabaja. su jefe, Manuel Rodríguez, considera que es "una persona de confianza total" por lo que tiene las llaves del establecimiento para abrirlo y cerrarlo.