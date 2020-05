Enrique Ruiz Escudero, consejero de sanidad de Madrid: "Los madrileños han sido severamente castigados por el ministerio de Sanidad"

"Los madrileños han sido severamente castigados por el ministerio de Sanidad, por la toma de esta decisión de no permitir el paso de la fase cero a la fase uno de la desescalada" afirma el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y añade que "Madrid cumple con los criterios" y añade que " el Gobierno de Pedro Sánchez le debe una explicación a los madrileños.

Así de contundente se ha mostrado Escudero a través de un vídeo donde afirma que "una crisis de salud pública no puede tener nunca como criterio más importante el criterio político, hay que tener criterios técnicos".

Antes de la comparecencia del ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid informaba que el Gobierno central había suspendido la reunión "de forma unilateral "y que se enteraría de sí pasaba de fase en la crisis del coronavirus en la rueda de prensa.

El socio de Gobierno en Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado hoy que la decisión del Gobierno de España de que Madrid no pase a la fase 1 de desescalada el próximo lunes 18 de mayo "no ha sido técnica, sino política", porque "no han presentado ni un solo argumento" que la justifique durante la crisis del coronavirus.

La postura del Gobierno

El Ministerio de Sanidad ha rechazado por segunda vez que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada por "prudencia", aunque la región podrá poner en marcha "algunas medidas" de alivio durante el coronavirus. Madrid se queda en fase 0 con alivio después de una "discusión importante" con sus representantes.

Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, ha destacado el gran progreso que ha hecho Madrid pero ha dicho que "la Comunidad de Madrid por ahora permanece en fase 0 después de una discusión importante con el servicio de salud y la consejería".