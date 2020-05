La Comunidad de Madrid dice que Sanidad "suspendió unilateralmente" la reunión para informarles de su permanencia en fase 0

Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, ha informado en la rueda de prensa sobre la situación de desescalada que Madrid se mantiene en la fase 0 de desescalada.

Simón se ha referido al proceso de negociación y valoración de la petición formulada por Madrid de salto a la fase 1 de desescalada. La decisión se ha tomado "tras una discusión importante" en la mesa de reunión y valoración de los indicadores, que "hace que la valoración conjunta que se ha hecho haya sido favorable para mantener la fase 0 de la desescalada en Madrid con algunas medidas", afirmaba.

"Nosotros tenemos una relación muy fluida con todas las comunidades y también con Madrid y nos guiamos por criterios de cautela, seguridad y prudencia", afirmaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre las posibles tensiones con el Gobierno de Madrid. Illa matizó que ayer mismo tuvo una comunicación telefónica en la que informó al consejero de Sanidad de Madrid y que su relación es cordial y de coordinación, como con el resto de las comunidades autonómicas.

A las preguntas de los periodistas, Simón añadía que "a la aparición de un brote en Madrid, podría verse afectada toda España", argumentando por qué habían decidido mantener todavía a Madrid en fase 0 de desescalada y opinando que en breve, si la evolución sigue así, Madrid podrá pasar a fase 1 de desescalada.

Suspensión de la reunión

Minutos antes, la Comunidad de Madrid distribuía una información aclaratoria sobre cómo se han enterado de la decisión adoptada por el Gobierno central. Esa comunicación de la Comunidad de Madrid indicaba que "el ministerio de Sanidad, de manera unilateral, ha suspendido la reunión con la Consejería de Sanidad de Madrid, que estaba prevista para hoy para informar del posible pase de la fase-0 a la 1. La Consejería, en consecuencia, se enterará de la decisión del mando único a través de la rueda de prensa del ministro de Sanidad, a lo largo de esta tarde".

Ayuso tuitea durante la rueda de prensa de Illa

Mientras Salvador Illa informaba de la situación de Madrid y su permanencia en la fase 0 de la desescalada de confinamiento, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, publicaba un mensaje en Twitter en el que se mostraba en desacuerdo con la decisión del Gobierno.

"El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica. No somos la región que más % de contagio tiene. Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos. Madrid ha cumplido", afirmaba Ayuso.

Poco después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha anunciado que se sumarán a esta fase 0 de desescalada en Madrid algunas medidas de alivio, más propias de la fase 2, pero que ya se pueden aplicar desde el lunes 18 de mayo en Madrid aunque no pase de fase. Esas medidas de alivio son:

Apertura del comercio minorista sin cita previa

Preservando horarios especiales para mayores de 60 años

Las albores de acondicionamiento y trabajo administrativo de edificios escolares y universitarios

Algunas actividades culturales como son museos y bibliotecas

Permitidas las labores de trabajo social

Centros de alto rendimiento deportivo con aforo limitado

Asistencia a velatorios y entierros con una limitación de 10 personas

Lugares de culto con limitaciones de aforo

En su intervención, el ministro Salvador Illa ha felicitado a todas las comunidades por la gestión en esta situación tan compleja y en la que hay que conjugar tantos intereses y necesidades.