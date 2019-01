El día que cayó Julen al pozo la persona que lo había perforado vio que se había quitado el sellado

Antonio se encargó de hacer el pozo de Totalán. Y asegura que lo dejó bien sellado: "Yo hice el pozo hace ya un mes, y lo hice y me fui y todo bien. El taladro lo dejé tapado y esto lo han modificado". Dice que el mismo día que Julen cayó él mismo fue a la finca y vio que habían destapado el agujero: "El domingo cuando vine no tenía piedra, y han quitado también la tierra. Entonces, yo no sé quién la ha quitado. Siete mil metros de tierra que llevaba a los lados".

El pocero insiste en que él puso una piedra de sellado a medio metro de profundidad. Y que alguien hizo una zanja para quitarla: "Sería para construir o para lo que sea. No sé, yo no lo sé. Pregúntaselo tú al dueño, que yo no lo sé".

Antonio Sánchez ha dado esta misma versión a la Guardia Civil hasta en dos ocasiones. Asegura que él hizo bien su trabajo.Pero la Junta de Andalucía lo está investigando porque no consta ningún permiso para excavar ese pozo.