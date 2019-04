El detenido acusado de la muerte de Paz Fernández: "Mientras se centran en mí no están encontrando al que realmente ha hecho esta aberración"

Javier Ledo, última persona con la que fue vista Paz Fernández, señaló hace unos días en una entrevista que no tenía "nada que ver" con su asesinato" y se lamentaba: "Mientras se centran en mí no están encontrando al que realmente ha hecho esta aberración".

Este viernes el hombre ha sido detenido acusado del asesinato de la mujer a pesar de haber sostenido todo lo contrario: "Lo estoy pasando bastante mal por el mero hecho de la muerte que llevó la pobre Paz, que eso no se lo deseo a nadie, y por la atención que hay centrada en mí de que me quieren hacer culpable de una cosa que no es".

Además, señalaba que él había colaborado voluntariamente "desde el primer momento con grabaciones de teléfono, Whatsapp y de todo".