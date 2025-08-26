Efemérides de hoy 26 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 26 de agosto?

El 26 de agosto de 1990, se produce la denominada masacre de Puerto Hurraco (Badajoz). La noche del 26 de agosto de 1990, el pequeño pueblo de Puerto Hurraco, en la provincia de Badajoz, fue escenario de uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente de España. Los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, armados con escopetas de caza, asesinaron a sangre fría a nueve vecinos —incluidos dos menores— e hirieron gravemente a otros doce, en un acto de venganza largamente gestado. El ataque, que duró apenas quince minutos, fue el trágico desenlace de décadas de odio entre las familias Izquierdo y Cabanillas, originado por disputas de lindes y un amor frustrado entre Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas.

La masacre conmocionó al país y reveló una España rural marcada por rencores enquistados y aislamiento social. Tras el crimen, las hermanas Luciana y Ángela Izquierdo huyeron a Madrid, aunque fueron localizadas días después para declarar ante el juez. El caso puso en evidencia la falta de atención institucional a conflictos vecinales que, sin intervención, pueden derivar en tragedias.

Un 26 de agosto, pero de 1789, la Asamblea Constituyente de Francia aprueba la histórica Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el marco de la Revolución Francesa. Se trata de un documento fundacional que consagró principios universales como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía popular. Inspirada en las ideas de la Ilustración y en la independencia estadounidense, esta declaración marcó un antes y un después en la historia política de Europa, al establecer que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, y que la ley debía ser la expresión de la voluntad general. Su aprobación representó un golpe decisivo contra el absolutismo monárquico y sentó las bases para el constitucionalismo moderno.

¿Qué pasó el 26 de agosto?

1800.- Combate de Doñinos (El Ferrol): la marinería y guarnición del arsenal impiden que 13.000 ingleses se apoderen de la ciudad.

1810.- El gobernador de Córdoba (Argentina) Juan Gutiérrez de la Concha, y otras tres autoridades son fusilados por oponerse al movimiento de independencia de España.

1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.

1936.- La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.

1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.

1976.- El príncipe Bernardo de Holanda dimite de sus cargos oficiales por el "escándalo Lockheed".

1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.

1978.- El cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, era elegido Papa con el nombre de Juan Pablo I.

2002.- Arrestados cerca de Biarritz (Francia) el "histórico" de ETA Juan Angel Otxoantesana Badiola, "Kirru", y su compañera Beatriz Fernández.

2004.- La Corte Suprema de Chile despoja de inmunidad a Pinochet por los crímenes de la Operación Cóndor.

2017.- Medio millón de personas participan en Barcelona en una manifestación contra el terrorismo a la que asiste por primera vez Felipe VI como jefe de Estado.

¿Quién nació el 26 de agosto?

1562.- Bartolomé L. de Argensola, poeta y sacerdote español.

1880.- Guillaume Apollinaire, poeta.

1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1910.- Agnes Gonxha 'Madre Teresa de Calcuta', religiosa albanesa y Premio Nobel de la Paz.

1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.

1967.- Aleksandar Djordjevic, jugador serbio-español de baloncesto.

1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.

¿Quién murió el 26 de agosto?

1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.

1987.- Julián Gorkin, político español cofundador del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).

2005.- Gerry Fitt, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Ulster.

2016.- Joaquín Barraquer, oftalmólogo español.

2017.- Alicia Juárez, cantante mexicana.

2018.- Cristina Marsans, la golfista española.

2024.- Caritina Goyanes, empresaria española.

¿Qué se celebra el 26 de agosto?

Hoy, 26 de agosto, se celebra el Día Internacional contra el Dengue y el Día Internacional de la Actriz y del Actor.

Horóscopo del 26 de agosto

Los nacidos el 26 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto, se celebra san Ceferino, san Segundo, san Victoriano y san Alejandro.

