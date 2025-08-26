Detenido un hombre en una operación contra la droga de la Guardia Civil en Lanzarote

La operación 'Calcetines' ejecutada por la Guarda Civil ha asestado un importante golpe al tráfico de droga en la isla canaria de Lanzarote. Las autoridades detectaron un importante aumento en la compraventa de sustancias estupefacientes en la isla y pusieron en marcha las investigaciones que han resultado en el registro de la vivienda de un hombre en el que se han hallado varios kilogramos de cocaína pura y cortada, LSD, hachís, o éxtasis; así como una importante cantidad de dinero en efectivo, y utensilios para manipular la droga y prepararla para su venta.

El hasta el momento único detenido es un hombre de 35 años que ha sido acusado de un delito tráfico de drogas. Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Yaiza de la Guardia Civil procedieron a su arresto. La intervención se produjo tras la orden de registro aprobada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife a petición de los investigadores.

Detectado el 'pase de droga'

La alarma saltó al detectarse un inusual y elevado número de transacciones de compraventa de droga a pequeña y gran escala en Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza. Las labores de vigilancia obtuvieron información que les sirvió para detectaron uno de esos intercambios de sustancias ilícitas, comúnmente conocido como 'pase de droga', y procedieron a la detención del varón que ha sido enviado a prisión provisional por el juez.

Tras el registro del vehículo del presunto traficante de drogas ,en el que se encontraron varias bolsas con cocaína, se procedió al de su vivienda y además de las sustancias mencionadas previamente fueron incautadas 200 pastillas de Rivotril, un ansiolítico con potentes efectos sedantes de la familia de las benzodiazepinas, con las que se cree que también traficaba el investigado.

Cantidad de droga y dinero en efectivo

El alijo descubierto por los agentes de la Guardia Civil está compuesto por un kg de cocaína de alta pureza, medio kg de cocaína ya cortada y lista para su venta, y otros 500 g de las demás sustancias. También se incautaron varias básculas de precisión y materiales preparados para empaquetar y precintar las dosis para su posterior distribución.

La cantidad de dinero en efectivo hallada ha superado los 7.000 euros, que han sido incautados por sospechar que proceden de la venta de dichas sustancias.

