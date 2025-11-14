Noticias de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Los efectos de la borrasca Claudia en España, la última hora sobre Luis Rubiales, el ataque masivo a Kiev, las imágenes que deja la tormenta solar, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025.

La borrasca Claudia azota España

El río Tormes a su paso por El Barco de Ávila se ha desbordado. Ávila es una de las zonas más afectadas junto a Cáceres por Claudia. De hecho, en Ávila, la Junta mandó el mensaje ES-ALERT par avisar a los vecinos de la situación.

La borrasca Claudia también ha golpeado Andalucía, como en San Fernando, en Cádiz, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia. Preocupan los ríos, por lo que se ha pedido a la población evitar cauces y posibles zonas inundables.

El tío de Luis Rubiales le lanza huevos

El ataque a Rubiales es una de las noticias más sonadas del día. Con huevos, durante la presentación de su libro curiosamente llamado 'Matar a Rubiales'. Le lanzan tres huevos y él, sin dudarlo ni un segundo, se va a por el agresor.

La sorpresa ha llegado cuando se ha conocido que se trata de un tío suyo, que ya ha sido detenido. Es Luis Rubén, hermano menor de su padre. Rubiales lo ha descrito como una persona desquiciada. No es el único tío con el que está enfrentado.

Ataque masivo a Kiev

Ataque masivo a Kiev. Al menos 20 personas han resultado heridas y cuatro han muerto. Ha sido esta madrugada y las cifras son muy provisionales. Las bombas han alcanzado varios edificios residenciales de la capital ucraniana. Las autoridades han pedido a los residentes que se mantengan en sus refugios.

Tromenta solar

Intensa tormenta solar. Deja imágenes impresionantes como auroras boreales en Extremadura y Cataluña. Esta actividad del Sol no tiene efectos para la salud, pero sí puede provocar algunas interferencias en las comunicaciones de radio y afectar a la señal de los GPS.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.